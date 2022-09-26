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Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi tarihte? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

26.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da tamamlanmasıyla, vatandaşlar bir sonraki seçimlerin tarihlerini sorgulamaya başladı. 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Peki yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, kaç yılda bir yapılır? İşte merak edilenler...

Belediye seçimleri ne zaman? Yerel seçimler hangi tarihte? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Belediye seçimleri bir diğer adıyla yerel seçimleri ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere belediye seçimleri en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Aradan geçen 3 yılın sonunda vatandaşlar bir sonraki seçim tarihlerini internet üzerinden, "Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?" şeklinde sorgulamaya başladı. İşte bir sonraki yerel seçim tarihleri...

seçim sandığı

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN? YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Toplamda 13 parti seçimlerde yer alacak.

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ilk turuda aynı gün gerçekleşecek.

Bir sonraki yerel seçimlerin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.

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BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması beklenmektedir.

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YSK Belediye seçimleri yerel seçimler
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