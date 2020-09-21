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  4. Belediyeden musluk hırsızlığı ile ilgili gülümseten paylaşım! 'Beğendiyseniz size de alalım'

Belediyeden musluk hırsızlığı ile ilgili gülümseten paylaşım! 'Beğendiyseniz size de alalım'

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de Bünyan Belediyesi, çarşı merkezinde yeni yapılan tuvalet musluğunun çalınması üzerine sosyal medyadan, "Beğendiğiniz malzemenin fotoğrafını çekerek bize gelin, size de alalım" çağrısı yaparak, çalınan musluğun fotoğrafını paylaştı.

Belediyeden musluk hırsızlığı ile ilgili gülümseten paylaşım! 'Beğendiyseniz size de alalım'

Bünyan Belediyesi tarafından, Şehit Dursun Ergen Caddesi'nde bulunan tuvaletin musluğu yenilendi. Yenilenen musluk, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Belediyenin sosyal medya hesabından, hırsızlık sonrası paylaşımda bulundu.

Paylaşımda musluğun çalındığı yerin fotoğrafı paylaşılarak, "Biliyoruz yaptık, çok güzel oldu ama lütfen beğendiğiniz muslukları söküp eve götürmeyin. Beğendiğiniz malzemenin fotoğrafını çekin, bize gelin, biz size de alalım. Maalesef henüz haftası dolmadı. Çarşı merkezinde bulunan tuvaletin bugünkü durumu" denildi.

DHA

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