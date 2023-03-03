Belirti göstermeyen gebelik normal mi, bilinmeyen hamilelik belirtileri nelerdir? Hiç belirti olmadan hamilelik olur mu, herkeste olur mu?

Gebelik süreci genellikle kadınlar için hem keyif dolu hem de zor bir süreç olarak tanımlanır. Bazı kadınlar gebe olduklarını vücutlarındaki birtakım değişikler sonucu öğrenirken bazılarında ise aynı belirtiler olmayabilir. Doktorlar, her kadının hamilelik dönemini farklı geçirebileceğini belirtir. Kimi kadınlarda hamilelik belirtileri daha erken olurken kimisinde belirti göstermeyen gebelik olabilir.

Hiç belirti olmadan hamilelik olur mu?

Gebelik döneminde anne adayları hem ruhsal hem de fiziksel yönden farklı belirtiler yaşayabilir. Hamilelik belirtileri çoğunlukla değişkendir. Doktorlar her kadında aynı semptomların ortaya çıkmayabileceği belirtir. Hamilelik belirtileri normal koşullarda ilk haftalardan itibaren kendini belli etmeye başlar. Anne adaylarında hem vücut hem de hormonal açısından bazı değişimler olur. Gebelik belirtileri olarak görülen bazı şeyler gebelik dışında herhangi bir hastalığın işareti olabilir. Bu yüzden kadınların en doğru bilgi için doktorlarına danışması gerekir.

Kadın doğum uzmanları hiç belirti olmadan hamilelik olabileceğini belirtir. Bazı kadınlarda gebeliğe işaret eden bel ağrısı, mide bulantısı, hâlsizlik, daha fazla uyuma isteği, yemeklerden tiksinme gibi durumlar yaşanmayabilir. Hamile belirtisi olmadan hamile kalanlar, ilerleyen dönemlerde gebe olduğunun farkına varabilir. Kadın doğum uzmanlarına göre bu durum normal kabul edilir. Gebelik belirtileri çoğunlukla hamileliğin ilk 1-2 haftasında başlayabilir. Ancak bazı kadınlar bu belirtileri hiç yaşamayabilir.

Hamilelik hiç belirti vermeyebilir mi?

Doktorlar, kadınların hiçbir semptom yaşamadan hamile olabileceklerini belirtir. Kimi anne adaylarında gebelik belirtileri çok erken dönemde görülürken kimi anne adaylarında ise hiçbir belirti vermeyebilir. Ayrıca birçok kadın doğum uzmanı, adet belirtisi olmadan hamile kalanlar olduğunu belirtir. Bazı anne adaylarında adet gecikmesi dışında hiçbir belirti olmayabilir. Çoğu kadın bu durumu "adetim gecikti ama hiç belirti yok" şeklinde ifade eder. Bu durum oldukça normaldir, hamilelik belirtisi olmadan hamile olanlar eğer hamilelik şüphesi yaşıyorsa mutlaka doktora gitmelidir.

Doktorlar hiçbir gebelik belirtisinin kesin olarak gebeliği ispatlamadığını belirtir. Bunun için öncelikli olarak anne adaylarının gebelik testi yapması gerekir. En doğru bilgi için anne adaylarının doktorlarına danışması son derece önemlidir.

Hamilelik belirtileri herkeste olur mu?

Kadın doğum uzmanlarına göre her kadında gebelik belirtisi farklıdır. Kimisinde gebelik belirtileri ilk haftalarda görülürken kimisinde hiçbir belirti olmayabilir. Gebelik belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Genel olarak hamilelik belirtileri ise şu şekildedir:

Adet gecikmesi

Mide bulantısı

Bitkinlik, yorgunluk, hâlsizlik

Uykuya eğilim

Hafif vajinal kanamalar

Kas ağrısı

Kokulara karşı duyarlılık

Göğüslerde hassasiyet

Akıntı

Kabızlık

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Kasık ağrısı

Vücut sıcaklığında artış

Duygusal açıdan hassaslaşma

Kadın doğum uzmanları yukarıda yer alan bu belirtilerin gebeliğe işaret olduğunu belirtir. Özellikle adet gecikmesi hamilelik belirtileri arasında en sık yaşanan durumdur. Doktorlar, anne olmak isteyen kadınlara adet gecikmesi yaşadıklarında bir uzmana görünmelerini tavsiye eder.

Bilinmeyen hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri çok spesifiktir. Ancak her kadında aynı belirtiler görülmeyebilir. Bazı kadınlarda gebelik belirtileri daha erken başlayabilir. Bazı kadınlarda ise hamilelik belirtileri daha farklı olabilir. Her kadın gebelik sürecini farklı yaşayabilir ve belirtilerde kişiden kişiye değişebilir. Daha önce ilk kez duyulan ve hiç bilinmeyen gebelik belirtileri de mevcuttur. Bilinmeyen hamilelik belirtileri şöyledir:

Gebelikte östrojen ve progesteron hormonlarında artış yaşanır. Bu durum sonucunda anne adaylarının ağızlarında metalik bir tat hissi oluşabilir.

Gebelik döneminden vücuttaki kan akışı da etkilenir. Bu durum diş etlerinin şişmesine ve daha hassas olmasına yol açar.

Fazla baharat içeren bir yemek sonrası anne adaylarında mide ekşimesi, mide yanması veya şişkinlik olabilir.

Hamile kadınlarda kan akışında artış yaşanır. Bu durum kan basıncı etkiler ve baş dönmesi meydana gelir.



