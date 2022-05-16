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Belirti vermeden ilerliyor! Körlüğe neden oluyor

16.05.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz, en hassas organlar arasında yer alıyor. Göz sağlığını korumak için dikkatli olmak ve düzenli olarak doktora görünmek gerekiyor. Ciddi göz hastalıkları arasında bulunan göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığı sinsice ilerleyip körlüğe yol açıyor. Uzmanlar glokom hastalığı hakkında uyarılarda bulunuyor.

Belirti vermeden ilerliyor! Körlüğe neden oluyor

Göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığı göz içi basıncının yükselmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Glokom hastalığı tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açıyor. Glokom hastalığını arttıran risk faktörleri bulunuyor. Yaş ilerledilçe glokom olma riski artıyor. Glokom hastalığından korunmak için düzenli olarak doktora gitmek gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Suzan Karamete, glokom hastalığının gözde sinsice ilerleyerek ilk evrelerde hastada şikayete yol açmayabileceğini belirterek, “Şikayeti olmasa bile 40 yaş üzeri herkes rutin yıllık kontrolünü mutlaka olmalı” dedi.

GLOKOM SİNSİ İLERLEYEN BİR HASTALIK

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Glokomda en büyük sıkıntının geç tanı konulmasının olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Suzan Karamete, “Glokom, göz içini dolduran sıvının basıncının artması nedeniyle oluşur. Göz içinde artan sıvı basıncı, göz sinirini zayıflatır ve zarar verir. Glokomda en büyük sorun hastaların geç tanı alması çünkü glokomda aslında ilk dönemlerde bir bulgu beklemiyoruz. Hastalar gözlerinde ağrı duymuyor, bir kızarıklıkla karşılaşmıyor, kamaşma şikayeti yaşamıyor. O yüzden sinsi bir hastalık ve biz bunu aslında rutin muayenelerde fark ediyoruz. O yüzden glokomda erken tanı çok önemli” dedi. Glokomun ilk dönemde bulgu vermediği için, hastalığı bu dönemde yakalamanın önemine işaret eden Dr. Karamete “İlerleyen dönemlerde de göz sinirinin zayıflamasına bağlı görme kaybına kadar gidebilen göz siniri hasarı yapıyor. Periferik görme alanı daralması yapıyor. Hastalar periferdeki çevresel görme alanlarını kaybediyorlar ve sanki bir tünelin ya da borunun içinden bakar gibi bir görme alanına sahip oluyorlar” diye konuştu.

YAKINLARDA GLOKOM HASTALIĞI VARSA RİSK ARTIYOR

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Dr. Karamete, hastalığın risk faktörlerinden birinin de 1. Derece yakınlarda bulunan glokom hastalığı olduğunu söyleyerek, “Hastalığın tanısı için göz tansiyonunu ölçüyoruz ama tek başına göz tansiyonunu ölçerek tanı koyamıyoruz. Bunun yanında kornea kalınlığına bakıyoruz, hastanın detaylı ön segment incelemesini yapıyoruz. Damla damlatarak göz arkası muayenesini yapıyoruz. Ayrıca görme alanı testi ve yine göz tomografisi ile retina sinir lif analizi yapıyoruz ve bunların hepsini analiz yaparak bazen aynı seansta tek muayenede bunun tanısını koyamadığımız da oluyor. Hastayı belli bir süreç göz tansiyonu ve diğer bulgular ile takip etmemiz gerekiyor” dedi.

40 YAŞ ÜZERİNDE RİSK ARTIYOR

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Hastalıkta en önemli risk faktörü yaş olduğuna değinen Dr. Karamete, glokomun aslında bebeklikten itibaren görülebilse de 40 yaşın üzerinde risk faktörünün belirgin olarak arttığına dikkat çekti. Diğer önemli risk faktörünün ise genetik olduğunu belirten Dr. Karamete; “Ailesinde birinci derecede göz tansiyonu olan hastalarda risk en az 4 kat artıyor. Yüksek miyopisi olan, hipermetropisi olan, kontrolsüz diyabeti, hiper ve hipo tansiyonu, migreni olan, başka hastalıkları sebebi ile kortizon tedavisi almış olan hastalarda da glokom riskini belirgin artmış görüyoruz. Göze travma alan hastaların da yine glokom riski artıyor” ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VAR

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Genellikle 40 yaş üstü insanların yakını görme şikayetlerinin ardından glokom hastalıklarının teşhis edildiğini söyleyen Dr. Karamete, tedaviye ilk basamakta öncelikle damla tedavileri ile başladıklarını dile getirdi. Bir damla tedavisi yetmiyorsa yanına kombine ikinci damlayı ilave ettiklerini anlatan Dr. Karamete “Bazen damladan istediğimiz sonucu alamazsak, lazer tedavileri eklememiz gerekiyor. Lazer tedavilerin etki süresi kısıtlı ve tekrarlamamız gerekebiliyor. Yine bunlarla da cevap alamazsak fistül cerrahileri ya da tüp, implant cerrahilerini de uygulamamız gerekiyor. Erken tanı bu hastalıkta çok önemli. Biz hastalara genelde 40 yaş sonrasında yakın görmesi bozulunca, şikayeti olmadan ve yakın gözlüğü almak için gelen hastalarda tesadüfen saptıyoruz. İlk dönemde şikayeti vermemesi sinsi bir hastalık olmasından dolayı. O yüzden erken tanı koyarsak hastalığı erken dönemde yakalayınca tedavi edebiliyoruz” diye konuştu. Geç tanı konulan hastalarda zaten görme siniri kaybı ilerleyici ve kalıcı olduğu için giden sinir hücrelerini geri çeviremediklerine değinen Dr. Karamete “Sadece bundan sonraki dönemde hastalığı yavaşlatmak için tedavi vermemiz gerekiyor. Şikayet olmasa bile 40 yaş sonrasında herkese yıllık rutin göz kontrolünü öneriyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
göz tansiyonu
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