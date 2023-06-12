Bella Hadid'in ışıl ışıl ve gergin cildinin sırrı! Anında etki ediyor

Zaman içerisinde azalan kolajen üretimi ile birlikte cildimizde sarkmalar ve kırışıklıklar meydana gelebiliyor. Kadınlar ciltlerinin daha genç görünmesi için sıkı ve parlak olmasının yollarını arıyor. Bella Hadid'in de cildinde kullandığı bir güzellik sırrını paylaşan Elvin Levinler, gergin cilt için yapılacak basit uygulamayı gösterdi.

SIKI VE PARLAK CİLDİN SIRRI

Elvin Levinler, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda içi buz ve su dolu kabın içerisine yüzünü soktuğunu gösterdi.

Yayınladığı video hakkında "Yüzdeki şişlikleri gidermek, kan dolaşımını hızlandırıp, gözenekleri küçültmek için yüzünüzü buz dolu suya daldırır mısınız? Buzlu sularda yüzmeyi seven biri olarak ben denedim tabii ki! Bir kaseye buz ve su ekleyip yüzümüzü 5 - 8 saniye boyunca buzlu suya daldırıyoruz. Cildi aralarda dinlendirerek 3-4 kere tekrar ediyoruz." dedi.

Bella Hadid’in de bu güzellik sırrını uyguladığını paylaşan Levinler, "Gerçekten cildimin anında daha parlak ve pürüzsüz olduğunu söyleyebilirim. Ama çok dikkat etmek gerekiyor, kılcal damarlara zarar verebilir. Uzun vadeli etkisini deneyimleyenler varsa yorumlarda buluşalım." diyerek buzlu suyun riskleri hakkında uyardı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu güzellik uygulamasını roza, sinüzit gibi sağlık sorunları yaşayan kişilerin yapmaması gerektiğini belirtti.





