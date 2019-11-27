Bemba'nın 1 yıl hapis cezası onandı

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba hakkında "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan alt mahkemenin geçen sene verdiği 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasını onadı.

UCM Yargıçı Howard Morrison, "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan aldığı cezaya itiraz eden Bemba hakkında mahkemenin temyiz kararını açıkladı.

Morrison, Bemba hakkında "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan alt mahkemenin geçen sene verdiği 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına yaptığı temyiz başvurusu reddedilerek aldığı cezanın onandığını bildirdi.

Bemba'nın, 8 Haziran 2018'de hakkındaki savaş suçlamasından beraat etmeden önce 10 yıldan fazla hapis yatmasından dolayı tekrar hapse girmesi gerekmiyor.

Alt mahkeme 22 Mart 2017'de, Bemba'yı "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına çarptırmıştı. Bemba ise hakkında verilen karar için temyize başvurmuştu.