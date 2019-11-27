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Bemba'nın 1 yıl hapis cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:13 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesine bağlı temyiz mahkemesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba hakkında "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan alt mahkemenin geçen sene verdiği 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasını onadı

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba hakkında "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan alt mahkemenin geçen sene verdiği 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasını onadı.

UCM Yargıçı Howard Morrison, "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan aldığı cezaya itiraz eden Bemba hakkında mahkemenin temyiz kararını açıkladı.

Morrison, Bemba hakkında "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan alt mahkemenin geçen sene verdiği 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına yaptığı temyiz başvurusu reddedilerek aldığı cezanın onandığını bildirdi.

Bemba'nın, 8 Haziran 2018'de hakkındaki savaş suçlamasından beraat etmeden önce 10 yıldan fazla hapis yatmasından dolayı tekrar hapse girmesi gerekmiyor.

Alt mahkeme 22 Mart 2017'de, Bemba'yı "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına çarptırmıştı. Bemba ise hakkında verilen karar için temyize başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi 8 Mart 2018'de aldığı kararda, cezanın tekrar gözden geçirilmesi için davayı yeniden alt mahkemeye göndermişti.

Alt mahkeme de 17 Eylül 2018'de, Bemba hakkında önceden verdiği 1 yıl hapis cezasını yinelemişti.

- Bemba beraat etti

Belçika'da 2008 yılında yakalanan Bemba, UCM'de 2010 yılında başlayan ve 2016 yılında biten "savaş ve insanlığa karşı suçlamaları" içeren davada 18 yıl hapis cezası almıştı.

UCM'de Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonrasında 8 Haziran 2018'de verilen iptal kararı sonrası Bemba şartlı serbest kalmıştı.

Bemba, 2002-2003 döneminde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) gönderdiği silahlı grup Kongo Kurtuluş Hareketi (MLC) milislerinin ülkede işlediği cinayet, tecavüz ve yağma gibi suçlardan sorumlu olmakla suçlanıyordu.

OAC'yi 1993-2003 döneminde yöneten Devlet Başkanı Ange Felix Patasse'yi ayrılıkçılardan korumak için MLC milislerini görevlendirdiği iddia edilen Bemba, 2003-2006 döneminde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devlet başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Jean Hollanda Uluslararası Ceza Mahkemesi

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