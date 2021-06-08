Bendeki bu 5 sinyale dikkat! Pandemi bendeki tehlikeyi arttırdı

Pandemi sürecinde hastane ve diğer sağlık merkezlerine gitme konusunda çekinceler yaşanması benlerin muayene ve takibinin göz ardı edilmesine neden oluyor. Yeni tanıların dışında pandemi öncesi tanı almış ve takipte olan melanom hastalarının da rutin kontrollerini aksatabilmesi, hastanın sağlığını ciddi şekilde riske atabilmekte. Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin, benleri takip ederek hayat kurtaran ABCDE kuralını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Sedef Şahin “Benlerdeki olası değişiklerin göz ardı edilmesi, ne yazık ki pandemi sonrası hayatı tehdit edebilen deri kanserinde gecikmiş tanı ve gecikmiş tedavi şeklinde karşımıza çıkacak” dedi. Ben takibinde ABCDE kuralının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Sedef Şahin, bendeki değişimleri bu kurala uygun olarak takip ederek, bazı değişiklikler ya da özellikler gözleniyorsa bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

A (ASİMETRİ)

Renk ve/veya şekil olarak benin bir yarısının diğer yarısına benzememesi.