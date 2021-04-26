Vücudunuzdaki benler kişiliğiniz hakkında neler söylüyor?

Herkeste bulunan benler, cilde rengini veren melanin maddesinin dengeli bir şekilde dağılmaması sonucunda oluşur. Vücudun her bölgesinde benlerin oluşması normal ve doğaldır. Ancak bazı benlerde değişimler gözlenmesi halinde cilt kanseri riski taşıyabileceği için dikkat edilmesi ve düzenli izlenmesi gereklilik taşımaktadır. Vücutta 10 ile 40 arası ben oluşumu doğal bir durumdur. Benlerin çoğalması bazı etkenler ile de artabilmektedir. Bilimsel olarak oluşumun yanında benler aslında bir felsefenin de temelini oluşturur. Buna göre Çin astrolojisinde benlerin yeri kişilik özellikleri hakkında bilgi verir. ALIN Alnın tam ortasında bulunan ben, refah işareti olarak kabul edilir. Ancak konumuna bağlı olarak da ek anlamlarda taşıyabilir. Alnın sol tarafındaki ben, şans eksikliği manasına gelir. Tam ortada bulunan ben ise, bilgelik ve başarılı bir evlilik için daha büyük bir şans anlamındadır. Alnın sağındaki benler ise iş ve evlilik hayatından ziyade arkadaş çevrenizde popüler bir kişi olduğunuzu gösterir.

YANAK Yanakta bulunan bir ben, dürüstlük göstergesidir. Hassas ve bazen utangaç bir kişiliğiniz olduğunu da ifade eder. Ancak bazı durumlarda ve gerekli hallerde korkusuz bir lidere dönüşebilirsiniz. Sol yanaktaki ben, içe dönük bir yapınız olduğunu anlatır. Fakat ilk tanışma sırasında dışarıdan küstah ve soğuk olarak algılanıyorsunuz. Sağ yanaktaki bene gelince, ailenizi ve sevdiğiniz kişileri inanılmaz derece önemsiyorsunuz. Onları her şeyin üzerinde tutuyorsunuz. DUDAK Nadir bulunan rastlanan bu ben, çekicilik ve zarafetin işaretidir. Sağ ya da solda olması fark etmeden dudak köşesinde bulunan ben, hayatı dolu dolu yaşamayı sevdiğinizi gösterir. Arkadaşlarla zaman geçirmek ve seyahat etmek en sevdiğiniz hobilerden ikisidir. BURUN Burun benleri öz saygıyı ve çok çalışkan bir birey olduğunuzu temsil eder. Bazen başkaları sizin büyük bir egonuz olduğunu düşünse de, harika bir arkadaş olarak kabul edilirsiniz. Burun ucunda bir ben olması, genellikle rahat bir kişi olmanızın yanında sinirli bir yapınız olduğunu gösterir. Ayrıca çoğu zaman düşünmeden konuştuğunuz için büyük pişmanlıklar yaşayabiliyorsunuz. Burnun sağ tarafındaki bir ben ise, büyük bir tutku ile başkalarıyla bağlantı kurma ihtiyacınızı tanımlar. Sol taraftaki ben ise hayatınız boyunca bazı mücadelelere işaret edebilir.