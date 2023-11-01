HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Benim acım bitmeyecek' Direksiyonda tatil için Bodrum'a gelen ABD'li NATO görevlisi vardı... Bir kazayla her şey değişti 'En azından ortadan kaybolmayacak'

'Benim acım bitmeyecek' Direksiyonda tatil için Bodrum'a gelen ABD'li NATO görevlisi vardı... Bir kazayla her şey değişti 'En azından ortadan kaybolmayacak'

01.11.2023 14:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili ile Ezgi Aydındağ'a (20) çarpıp, felç kalmasına neden olan ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin (37), tutuksuz yargılandığı davada indirimsiz 3 yıl hapse çarptırıldı. Hakim, Thevenin’in yurt dışı yasağının devamına karar verip, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu. Duruşma çıkışında açıklama yapan Ezgi Aydındağ, "3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek" dedi.

'Benim acım bitmeyecek' Direksiyonda tatil için Bodrum'a gelen ABD'li NATO görevlisi vardı... Bir kazayla her şey değişti 'En azından ortadan kaybolmayacak'

Kaza, 1 Temmuz 2021'de Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için Bodrum'a gelen NATO'da helikopter teknisyeni ABD vatandaşı Reginald Thevenin idaresindeki otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a çarptı. Kazada yaralanan Aydındağ, hastaneye kaldırıldı. Ezgi Aydındağ, ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine girdi. Thevenin ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Thevenin, süreç boyunca da tutuksuz yargılandı. Yaklaşık 1,5 sene tedavi gören Ezgi Aydındağ felç kalınca bir süre tedavisine AHBAP Derneği ve Haluk Levent destek oldu.

6b80dcbe86e94d41f220d55b67ef795b

İNDİRİMSİZ 3 YIL HAPİS

Reginald Thevenin hakkında 'olası kastla yaralama' suçundan Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Thevenin bilirkişi raporunda, ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

9d1f7e8f5656fa27a42bb86343c3c57c

Davanın 9'uncu ve karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ezgi Aydındağ, annesi Fikriye Aydındağ, babası Hüseyin Aydındağ, yakınları, avukatları, sanık Reinald Thevenin ve avukatları katıldı. Duruşmada hakimin son sözünü sorduğu Thevenin, beraatini istedi. Hakim karar için duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim sanığa indirim uygulamadan 'Taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi. Bunun yanında mahkeme sanık Thevenin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyarken, cezanın para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

03428c1b6238f5f1496cdb7b5711337e

'ACIM BİTMEYECEK'

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ezgi Aydındağ, sanığa ceza veren mahkemeye teşekkür edip, "Hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Bana yetmiyor. Benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek" dedi.

b3adf1973f548435e516c4418bbcb523

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren baba Hüseyin Aydındağ ise "Verilen ceza beklediğimizin altında ama tabii buna da şükür. 1,5 yıl daha sürebilecek yurt dışı yasağıyla beraber muhtemelen istinaf mahkemesine başvuracaklar. 3 yıl gibi bir ceza aldı, ceza onanırsa içeri girecek. Biz de istinaf mahkemesinin sonucunu bekleyeceğiz. Bu karar gönlümüzü biraz rahatlattı. En azından yurt dışına çıkıp da ortadan kaybolmayacak. Şimdi kendisi bizim peşimize düşsün. Bugüne kadar biz uğraştık mücadele ettik" dedi.

2c1e0ce2d5261807360c7c185cc85775

Anne Fikriye Aydındağ ise "Trafik kazalarının cezaları daha caydırıcı olabilir. 3 yıl yatıp daha sonra çıktıktan sonra herkes hayatına devam edebiliyor. Ezgi'nin ve bizim hayatımız 3 yıl sonra yine böyle devam edecek" diye konuştu. (DHA)

00adfd429a14ebd959cac841fe5a3477

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer Diyarbakır… İş yerinin önünde infaz ettiler! O anlar kamerada…Yer Diyarbakır… İş yerinin önünde infaz ettiler! O anlar kamerada…
İmamoğlu: İstanbul halkının bize oy vereceğine inanıyoruzİmamoğlu: İstanbul halkının bize oy vereceğine inanıyoruz
Kan donduran komşu cinayetinde yeni gelişme! 'Kardeşim suçluysa...'Kan donduran komşu cinayetinde yeni gelişme! 'Kardeşim suçluysa...'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası felç Muğla

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.