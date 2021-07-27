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Benli pancar otunun faydaları arasında hemoroid (basur) tedavisi de var!

27.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benli pancar otu faydaları ile şifa arayanlar için umut oldu. Giresun'da kendiliğinden yetişen benli pancar otu, dere kenarlarında ve sulak alanlarda bulunuyor. Bölge sakinleri, hemoroide ne iyi gelir sorusunu yanıtlarken ilk olarak benli pancar otunu öneriyor. Hemen her yerde yetişen benli pancar otu bu tür hastalıklardan yakınanlar için umut oluyor.

Benli pancar otunun faydaları arasında hemoroid (basur) tedavisi de var!

Giresun'da doğada kendiliğinden yetiştiği belirtilen ve birçok yemeğe katılmasının yanı sıra kurutulup çay olarak da tüketilen benli pancar otunun faydalarından bahsedildiğinde özellikle hemoroid (basur) tedavisine çok iyi geldiği iddia ediliyor.

Hemoroide (basura) ne iyi gelir diye soranlara benli pancar otunun faydalarından bahsettiğini söyleyen Yaşar Çakır, çevresinde birçok basur rahatsızlığı yaşayan kişinin benli pancar otuyla sağlığına kavuştuğunu anlattı. Yaşar Çakır, şunları söyledi:

LAHANAYA KATILIYOR, ÇAY OLARAK TÜKETİLİYOR

Benli pancar otu yapraklarındaki lekelerden dolayı yöre insanı beyli veya benli pancar diye biliyor. Bu ot birçok yemeğe katarak tüketiliyor ama özellikle lahana diblesine katıyorlar. Ayrıca yaprakları kurutuluyor ve çay olarak da tüketiliyor. Ben bunu rahmetli olan yaşlı bir büyüğümüzden öğrenmiştim. Basuru, hemoroidi olanlara kurutulmuş yaprağı kaynatılıp suyu sabah aç karına içildiğinde çok iyi geliyor. Bu tecrübeyle sabittir. Ben de sadece şifa niyetine 4,5 yıldır bu aylarda topluyorum ve etrafımızda bu tür rahatsızlığı olanlara hiçbir karşılık beklemeden veriyorum. Sadece amacımız çevremizdeki insanlara faydamız olsun istiyoruz."

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"FARMAKOLOJİK İNCELEMESİ YAPILIP LİTERATÜRE KAZANDIRILMASI GEREKİR"

"Aslında benli pancar otunun farmakolojik incelemesi yapılıp, etkin maddesi çıkartılıp literatüre kazandırılması gerekir. Ancak farmakolojik incelemesi yapılmayan ama şifa olarak kullanılan birçok bitki mevcuttur. Bu da onlardan bir tanesidir. Biz sadece büyüklerimizden duyduğumuz ,öğrendiğimiz veya tecrübeyle sabit bazı şifalı olduğunu bildiğimiz bitkileri şifa niyetine kullanıyoruz. Bu bitki türü de onlardan biridir.”

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
basur Giresun
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