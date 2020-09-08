BenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttı

XL serisi monitörlerin en yeni jenerasyonu olan XL-K daha küçük bir tabana sahip. Bu özellik ile kullanıcıların masalarında klavye ve mouse için daha fazla yer ayırabilmeleri amaçlanıyor. Çok geniş bir açı kapasitesine sahip XL-K serisi monitörler oyunculara konforlu bir deneyim sunuyor.

Yeni OSD menüsü ile oyuncuların istediği ayarlara pratik bir şekilde ulaşması sağlanıyor. Ayrıca 5 yönlü tekerleği bulunan S-Switch özelliği ile OSD kullanımı kolaylaşıyor.

EKRAN YENİLEME HIZI

XL2546K, 240hz yenileme hızı ve 0.5ms (GtG) tepki süresi ile XL2546 modelinin halefi olarak üretilmiş. Ayrıca içerisinde DyAc+ Teknolojisi, Black eQualizer ve Color Vibrance gibi BenQ ZOWIE’nin popüler özelliklerini de barındırıyor.

XL2411K ise 144hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresine sahip bir model. Ek olarak DyAc teknolojisi eklentisi ile 144hz’de çok daha net bir görüntü performansı sağlanabiliyor.

