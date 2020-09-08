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BenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

BenQ ZOWIE, XL-K jenerasyonu yeni Espor oyun monitörleri XL2546K ve XL2411K modellerini duyurdu.

BenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttı

XL serisi monitörlerin en yeni jenerasyonu olan XL-K daha küçük bir tabana sahip. Bu özellik ile kullanıcıların masalarında klavye ve mouse için daha fazla yer ayırabilmeleri amaçlanıyor. Çok geniş bir açı kapasitesine sahip XL-K serisi monitörler oyunculara konforlu bir deneyim sunuyor.

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Yeni OSD menüsü ile oyuncuların istediği ayarlara pratik bir şekilde ulaşması sağlanıyor. Ayrıca 5 yönlü tekerleği bulunan S-Switch özelliği ile OSD kullanımı kolaylaşıyor.

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EKRAN YENİLEME HIZI

XL2546K, 240hz yenileme hızı ve 0.5ms (GtG) tepki süresi ile XL2546 modelinin halefi olarak üretilmiş. Ayrıca içerisinde DyAc+ Teknolojisi, Black eQualizer ve Color Vibrance gibi BenQ ZOWIE’nin popüler özelliklerini de barındırıyor.

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XL2411K ise 144hz yenileme hızı ve 1ms (GtG) tepki süresine sahip bir model. Ek olarak DyAc teknolojisi eklentisi ile 144hz’de çok daha net bir görüntü performansı sağlanabiliyor.

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