Bentley tarihinin en dinamiği: Bentley Continental GT Speed tanıtıldı!

Bentley kuşkusuz otomobil dünyasındaki en köklü firmalardan biri. 18 Ocak 1919'da Birleşik Krallık'ta kurulan marka, yeni otomobiller üretmeye devam ediyor. Özellikle otomobil dünyasına küresel çip krizinin damga vurduğu bu dönemde Bentley, yeni bir otomobili daha görücüye çıkartmış durumda. Üstelik Bentley bu model için 'tarihteki en dinamik Bentley' ifadesini kullanıyor. Evet, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Bentley Continental GT Speed'ten bahsediyoruz.
Bentley Continental GT Speed, en baştan belirtmek gerekirse standart Continental GT modeline göre daha güçlü bir model. Zira Bentley'nin paylaştığı bilgilere göre otomobilin standart versiyon ile arasında 25 beygirlik bir güç farkı var. 25 beygirlik farkın etkisiyle model, 650 beygir güce ve 900 Nm torka ulaşabiliyor. Bu güç, 6.0 litrelik W12 TSI motorun yükseltilmiş bir versiyonunu kullanan otomobilin 3,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkmasını sağlıyor. Bu noktada Bentley Continental GT Speed'in en fazla 355 km/s hıza çıkabildiğini de ekleyelim.
Continental GT Speed'in kabini de göze çarpıyor. Kabinde çift renkli bir tasarım dilini benimseyen otomobil, Alcantara döşemeler ile süsleniyor.
Otomobilin 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanını da elden geçirilmiş durumda. Bu küçük operasyon, hızlı vites geçişlerini de beraberinde getiriyor. Ayrıca süspansiyon ve direksiyon sisteminde de önemli bir değişim görülüyor. 4 tekerleğe etki edebilen direksiyon, arka tekerlerin park sırasında ters yöne dönmesini, yüksek hızlarda ise aynı yöne dönmesini sağlıyor.
Continental GT Speed'in çıkış tarihi için net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak otomobilin yıl sonunda çıkabileceği söyleniyor. Continental GT Speed'in fiyatı da henüz bilinmiyor.