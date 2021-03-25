Bentley tarihinin en dinamiği: Bentley Continental GT Speed tanıtıldı!

Bentley kuşkusuz otomobil dünyasındaki en köklü firmalardan biri. 18 Ocak 1919'da Birleşik Krallık'ta kurulan marka, yeni otomobiller üretmeye devam ediyor. Özellikle otomobil dünyasına küresel çip krizinin damga vurduğu bu dönemde Bentley, yeni bir otomobili daha görücüye çıkartmış durumda. Üstelik Bentley bu model için 'tarihteki en dinamik Bentley' ifadesini kullanıyor. Evet, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Bentley Continental GT Speed'ten bahsediyoruz.

BENTLEY CONTİNENTAL GT SPEED TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bentley Continental GT Speed, en baştan belirtmek gerekirse standart Continental GT modeline göre daha güçlü bir model. Zira Bentley'nin paylaştığı bilgilere göre otomobilin standart versiyon ile arasında 25 beygirlik bir güç farkı var. 25 beygirlik farkın etkisiyle model, 650 beygir güce ve 900 Nm torka ulaşabiliyor. Bu güç, 6.0 litrelik W12 TSI motorun yükseltilmiş bir versiyonunu kullanan otomobilin 3,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkmasını sağlıyor. Bu noktada Bentley Continental GT Speed'in en fazla 355 km/s hıza çıkabildiğini de ekleyelim.