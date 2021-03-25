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Bentley tarihinin en dinamiği: Bentley Continental GT Speed tanıtıldı!

25.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bentley, 'tarihteki en dinamik Bentley' dedi ve Bentley Continental GT Speed'i görücüye çıkardı. 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede çıkabilen yeni Continental GT Speed, dikkat çekici birçok ögeye daha sahip. Gelin bu detaylara birlikte bakalım.

Bentley tarihinin en dinamiği: Bentley Continental GT Speed tanıtıldı!

Bentley kuşkusuz otomobil dünyasındaki en köklü firmalardan biri. 18 Ocak 1919'da Birleşik Krallık'ta kurulan marka, yeni otomobiller üretmeye devam ediyor. Özellikle otomobil dünyasına küresel çip krizinin damga vurduğu bu dönemde Bentley, yeni bir otomobili daha görücüye çıkartmış durumda. Üstelik Bentley bu model için 'tarihteki en dinamik Bentley' ifadesini kullanıyor. Evet, başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Bentley Continental GT Speed'ten bahsediyoruz.

BENTLEY CONTİNENTAL GT SPEED TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bentley Continental GT Speed, en baştan belirtmek gerekirse standart Continental GT modeline göre daha güçlü bir model. Zira Bentley'nin paylaştığı bilgilere göre otomobilin standart versiyon ile arasında 25 beygirlik bir güç farkı var. 25 beygirlik farkın etkisiyle model, 650 beygir güce ve 900 Nm torka ulaşabiliyor. Bu güç, 6.0 litrelik W12 TSI motorun yükseltilmiş bir versiyonunu kullanan otomobilin 3,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkmasını sağlıyor. Bu noktada Bentley Continental GT Speed'in en fazla 355 km/s hıza çıkabildiğini de ekleyelim.

Bentley Continental GT Speed tasarımı

Continental GT Speed'in kabini de göze çarpıyor. Kabinde çift renkli bir tasarım dilini benimseyen otomobil, Alcantara döşemeler ile süsleniyor.

DİREKSİYON 4 TEKERE ETKİ EDİYOR

Otomobilin 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanını da elden geçirilmiş durumda. Bu küçük operasyon, hızlı vites geçişlerini de beraberinde getiriyor. Ayrıca süspansiyon ve direksiyon sisteminde de önemli bir değişim görülüyor. 4 tekerleğe etki edebilen direksiyon, arka tekerlerin park sırasında ters yöne dönmesini, yüksek hızlarda ise aynı yöne dönmesini sağlıyor.

Bentley Continental GT Speed tasarımı-1

BENTLEY CONTİNENTAL GT SPEED FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Continental GT Speed'in çıkış tarihi için net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak otomobilin yıl sonunda çıkabileceği söyleniyor. Continental GT Speed'in fiyatı da henüz bilinmiyor.

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