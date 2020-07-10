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  4. Benzer ama aynı değil: Sony PlayStation 5 oyun kutularını görücüye çıkardı!

Benzer ama aynı değil: Sony PlayStation 5 oyun kutularını görücüye çıkardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 18:00 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 5'in oyun kutusunu ilk kez gösterdi. Sony, resmi Blog'u üzerinden yaptığı bir paylaşım ile PlayStation 5 için çıkacak oyun kutularının tasarım görselini paylaştı. Görünüşe göre PS5 oyun kutularında bazı farklılar var.

Benzer ama aynı değil: Sony PlayStation 5 oyun kutularını görücüye çıkardı!

Sony PlayStation 5 tanıtımından sonra oyun konsoluna dair yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Bu detaylardan biri, PlayStation 5'in kendisiyle alakalı olmasa da oyunlarını yakından ilgilendiriyor.

SONY PLAYSTATİON 5'İN OYUN KUTUSU ORTAYA ÇIKTI

Sony, PlayStation 5 oyun kutularının nasıl göründüğü Sony Blog üzerinden bizlerle paylaştı. PS5'in babası Sony, yaptığı paylaşımda PS5 ile birlikte, yapısı hayli merak konusu olan Spider-Man: Miles Morales oyununun kutusunu yayınladı.

PlayStation 5 oyun kutusu

PLAYSTATİON İÇİN MAVİ GEÇMİŞTE KALDI

PS5 oyun kutularına baktığımızda ise tek bir değişim göze çarpıyor. O da kutunun üst kısmında yer alan başlık bölümünün renginin değişmesi. PS4 oyun kutularında mavi olan bu başlık kısmı, PS5 ile birlikte beyaza evrilmiş. PS5 logosu da siyah rengiyle bu beyaz başlığı tamamlamış.

PlayStation 5 digital edition

Sony PlayStation 5; PlayStation 5 ve PlayStation 5: Digital Edition olarak iki farklı sürüm ile satışa sunulacak. PlayStation 5: Digital Edition oyun konsolunun herhangi bir disk sürücüsü ise olmayacak. Bu yüzden PlayStation 5 oyun kutuları, PlayStation 5: Digital Edition'ı değil, PlayStation 5'i daha çok ilgilendiriyor. Tercihini PlayStation 5: Digital Edition'dan yana kullananlar ise oyunlarını internet vasıtasıyla indirebilecek.

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