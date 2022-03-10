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Benzin fiyatları 10 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 10 Mart 2022 Perşembe

10.03.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları 10 Mart 2022 güncel liste Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? İşte 10 Mart 2022 Perşembe benzin fiyatları güncel liste ve il il detaylar...

Benzin fiyatları 10 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 10 Mart 2022 Perşembe

10 Mart benzin fiyatlarında son durum Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın Twitter hesabında yapılan paylaşım sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 10 Mart 2022 Perşembe (bugün) motorin ve benzine zam gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? sorularının yanıtını öğrenmek için internette arama yapıyor. 10 Mart 2022 Perşembe benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

10 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Dün akşam saatlerinde Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan önce benzine 0,79 TL, motorine 2,25 TL zam geleceği açıklandı. Fakat Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası saat 20.00 sıralarında başka bir duyuruda bulunarak yapılan zamların ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiği belirtildi.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir."

Benzin fiyatları 10 Mart 2022 güncel liste!

10 MART BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?


Salı günü yapılan açıklamaya göre; 9 Mart Çarşamba günü itibarıyla bezinin litresi İstanbul'da 20,34 TL, Ankara'da 20,44 TL, İzmir'de ise 20,46 TL'dir.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 10 MART 2022 PERŞEMBE

9 Mart Çarşamba günü motorin fiyatlarına gelen zam:

İstanbul'da ortalama 21,21 TL'den 22,80 TL'ye, Ankara'da 21,31 TL'den 22,90 TL'ye ve İzmir'de 21,31 TL'den 22,90 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 10 MART 2022 PERŞEMBE

10 Mart Perşembe günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 19,27 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 10 MART 2022 PERŞEMBE

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması doğrultusunda 10 Mart Perşembe günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 19,37 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 10 MART 2022 PERŞEMBE

10 Mart Perşembe günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 20,44 TL'dir.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

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