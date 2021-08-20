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  4. Benzin istasyonuna havai fişekli saldırı! Anbean kamerada

Benzin istasyonuna havai fişekli saldırı! Anbean kamerada

20.08.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Hastane Yolu Küme Evleri mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ve yanında bulunan traktör bayisinin otoparkına havai fişek düştü.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

OTOMOBİLDEN ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde havai fişeklerin bir otomobil ile atıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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