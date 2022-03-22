Benzine dev zam! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi kaç TL? LPG litresi ne kadar? İşte Benzin fiyatları 22 Mart 2022 güncel liste!

22 Mart benzin fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Motorin fiyatlarına 2 gece art arda zam yapıldı. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi kaç TL? LPG litresi ne kadar? 22 Mart 2022 güncel benzin fiyatları listesi haberimizde.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Enerji sektöründe yer alan kaynaklardan edinilen bilgiye göre 23 Mart (Çarşamba) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 Lira 80 kuruş, motorine ise 1 Lira 62 kuruş zam gelecek.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

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23 Mart itibarıyla geleceği iddia edilen zam ile İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 Türk Lirasına çıkarken, bir litre motorinin fiyatı 22,25 Türk Lirası'na yükselecek.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 22 MART 2022 SALI

18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı benzin ve motorinin litre fiyatı değişmişti. Bu zammın ardından yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

Benzinin litre fiyatında ise yeni bir artış bulunmuyor. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,2 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 22 MART 2022 SALI

İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,2 TL'dir.



