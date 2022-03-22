Benzine dev zam! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi kaç TL? LPG litresi ne kadar? İşte Benzin fiyatları 22 Mart 2022 güncel liste!

22 Mart benzin fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Motorin fiyatlarına 2 gece art arda zam yapıldı. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi kaç TL? LPG litresi ne kadar? 22 Mart 2022 güncel benzin fiyatları listesi haberimizde.
Enerji sektöründe yer alan kaynaklardan edinilen bilgiye göre 23 Mart (Çarşamba) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 Lira 80 kuruş, motorine ise 1 Lira 62 kuruş zam gelecek.
23 Mart itibarıyla geleceği iddia edilen zam ile İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 Türk Lirasına çıkarken, bir litre motorinin fiyatı 22,25 Türk Lirası'na yükselecek.
18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı benzin ve motorinin litre fiyatı değişmişti. Bu zammın ardından yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.
Benzinin litre fiyatında ise yeni bir artış bulunmuyor. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.
Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,2 TL'dir.
İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,2 TL'dir.
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