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Benzinlik yanına park etmiş! Alev alev yandı

21.10.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki halk otobüsü, alev alev yandı. Benzinliğin yanında park halinde bulunan yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınabildi.

Benzinlik yanına park etmiş! Alev alev yandı

Olay, saat 23.50 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, benzinliğin yanında park halinde bulunan34 GJ 1159 plakalı halk otobüsünün şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüs içerisinde sürücü veya yolcunun bulunmaması olası faciayı önlerken araçtaki yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

ALEV ALEV YANAN OTOBÜS CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otobüsteki yangın kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Alev alev yanan halk otobüsü çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüsün ön kabininde büyük hasar meydana gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler
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