Beppe Grillo: İtalya'da tecavüzle suçlanan oğlunu 'sersem genç' diye savunan 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu komedyene tepki

Grillo, gösteri ve siyaset dünyasında da sıklıkla kullandığı yüksek tonlu, bol jestli konuşmasında, "Oğlum ve 3 genç seri tecavüzcüler gibi tüm gazetelerde" diye şikayet etti. Grillo, ardından şikayetçi kadına yüklenerek "Sabah tecavüze uğrayan bir insanın öğleden sonra sörf yapmaya gitmesi ve 8 gün sonra şikayetçi olması tuhaf" dedi.

Beppe Grillo da oğlunu savunmak amacıyla dün yayımladığı videoda, cinsel birlikteliğin rızayla gerçekleştiğini iddia etti ve mağdur kadının olayı 8 gün sonra ihbar etmesinin "tuhaf" olduğunu söyledi.

Grillo'nun 20 yaşındaki oğlu Ciro Grillo, Temmuz 2019'da 3 arkadaşıyla birlikte Sardinya adasındaki evlerinde 19 yaşındaki bir kadına tecavüzle suçlanıyor. Savunma makamı cinsel ilişkinin şikayetçi kadının rızasıyla gerçekleştiğini öne sürüyor. Savcılık ise olayın bir toplu tecavüz vakası olduğunu iddia ediyor.

72 yaşında ve 4 çocuk babası olan Grillo, oğlu Ciro ve arkadaşlarının "tecavüzcü değil sersem gençler" olduğunu da iddia etti.

Grillo videoyu, önündeki masaya vurarak ve "Oğlum bir şey yapmadı, onu tutuklayacaksanız beni de tutuklayın" diye bağırarak bitirdi.

Parlamento'da en büyük parti konumunda olan 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu ve fiili lideri Beppe Grillo'nun videosu siyaset dünyasından ve kadın örgütlerinden büyük tepki çekti. Grillo, "mağduru suçlayarak tecavüz kültürünü sürdürmekler" suçlandı. 5 Yıldız Hareketi'ne de Grillo ile aralarına mesafe koyma çağrıları yapılıyor.

'Pozisyonunu kullanarak mağduru suçluyor'

Kadına karşı şiddetle mücadele örgütü Non Una Di Meno (Bir kişi daha eksilmeyeceğiz), Grillo'yu pozisyonu ve görünürlüğünden faydalanarak mağduru hedef almakla suçladı. Örgüt, Grillo'nun "mağdur kadını suçlayarak, inandırıcılığına kuşku düşürmeye çalışarak ve bir cinsel saldırı suçunu küçümseyerek ikinci bir mağduriyet yarattığını" vurguladı. Örgütün açıklamasında "Bu, tüm kadınlara yönelik bir saldırıdır" denildi.