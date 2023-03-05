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BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2023 anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları

05.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili yarın (6 Mart) idrak edecek. İslam alemi açısından önemi büyük olan bu gece dua, ibadet ile geçecek. Berat Kandili'nde sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kandilini kutlamak isteyenler güzel, anlamlı, dualı kandil mesajlarını araştırıyor. İşte anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları ve sözleri...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2023 anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları

Regaip ve Miraç kandillerinin ardından sıra Berat Kandili'nin idrak etmesine kısa bir süre kaldı. Müslümanlar Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram gibi platformlardan sevdikleriyle paylaşabilecekleri anlamlı, hadisli Berat Kandili mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte en güzel, dualu Berat Kandili mesajları...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2023 anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2023 anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun. Yüce Allah bu mübarek gecenin hürmetine hastalarımıza acil şifalar, milletimize sabır ve devletimize kuvvet ihsan etsin. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizi artırsın.

Dua kapılarının açıldığı, ellerin semaya yükseldiği, kalp imanının zuhur ettiği bu gecede Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, kandiliniz mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Rahmetlerin en büyüğü, şükürlerin en hayırlısı, bereketlerin en bolu dualarınızla olsun, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ! 2023 anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları

Mübarek Berat Kandili'nde tüm duaların kabul olsun, sevdiklerinle nice kandillerin olsun, hayırlı kandiller...

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.İyi Kandiller...

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..

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