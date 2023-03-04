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Berat Kandili namazı kılınışı nasıl, kaç rekat? 100 rekatlık Berat Kandili namazı...

04.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili namazı kılınışı, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu anlamlı gece için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Peki, Berat Kandili namazı kılınışı nasıl, kaç rekat? İşte 100 rekatlık Berat Kandili namazının kılınışı...

Berat Kandili namazı kılınışı nasıl, kaç rekat? 100 rekatlık Berat Kandili namazı...

Berat Kandili'nde 100 rekat namazın nasıl kılınacağı merak konusu oldu. Berat Kandili bu yıl 6 Mart 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat Kandili 100 rekatlık namaz kılınışına dair bilgiler...

100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Berat Kandili de dahil olmak üzere, diğer kandiller ve dini geceler, akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

Yatsı namazı sonrası 12 rekat hacet namazı kılınmaktadır. Her rek'atte bir Fatiha ve 10 ihlas'ı şerif okunur. Bu namaz 100 rek'at da kılınabilir.

Dolayısıyla, Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir.

Berat Kandili namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekmektedir.

İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

Berat Kandili'nde 100 rekatlık namazın hepsini art arda kılmak gerekmez. Sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir. Yalnız gerektiği takdirde abdest tazelenmelidir.

Bu namazın gece tamamlanamadığı takdirde kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebileceği de belirtilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE 100 REKATLIK NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

Berat Kandili'nde 100 rekatlık namaz için şöyle niyet edilir:

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle."

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