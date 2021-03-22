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Berat Kandili ne zaman? Diyanet, 2021 Berat Kandili tarihini açıkladı

22.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günahlardan beraat edilen Berat kandili mart ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı dini günler takviminde Berat kandili tarihini açıkladı. Berat kandilinde oruç da tutulur, çeşitli ibadetler yapılır…

Berat Kandili ne zaman? Diyanet, 2021 Berat Kandili tarihini açıkladı

Allah’a el açarak, dua edilir. Yüce Allah, bu gece yapılan ibadetlerin ve duaların hepsini kabul eder. Berat kandili orucu hakkında Peygamber Efendimizin bir hadisi de bulunuyor…İşte Berat kandili tarihi ile ilgili bilgiler…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak bilinen Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

KANDİL GECESİ ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.


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Berat kandili

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