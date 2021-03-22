Berat Kandili ne zaman? Diyanet, 2021 Berat Kandili tarihini açıkladı

Allah’a el açarak, dua edilir. Yüce Allah, bu gece yapılan ibadetlerin ve duaların hepsini kabul eder. Berat kandili orucu hakkında Peygamber Efendimizin bir hadisi de bulunuyor…İşte Berat kandili tarihi ile ilgili bilgiler…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?



Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak bilinen Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor;

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.