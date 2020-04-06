Berat kandili orucu için sahur saat kaçta? Berat Kandili 7 Nisan 2020 İmsakiyesi

Miraç Kandili vakti geldi. 7 Nisan gecesi üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili ibadetlerle idrak edilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle camilerde toplu namaz kılınmayacak. Bunun yerine başka ibadetler yapılabilir ki oruç da bunlardan biri. Miraç Kandili gündüzü ve ertesi günü oruç tutacaklar 7 Nisan sahur vaktini merak ediyor.

BERAT KANDİLİ İÇİN SAHUR SAATİ

Berat Kandili gündüzü oruç tutmak için 6 Nisan gecesi saatinizi 7 Nisan imsakiyesine göre ayarlamayı unutmayın. Sahur yaparak orucunuzu daha sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet'in namaz vakitleri sayfasından İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için imsak vakti, sahur vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında camiler Berat Kandili vakti kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.