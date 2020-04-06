HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat kandili orucu için sahur saat kaçta? Berat Kandili 7 Nisan 2020 İmsakiyesi

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta? Berat Kandili 7 Nisan 2020 İmsakiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

7 Nisan gecesi üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili idrak edilecek. Berat Kandili ibadetlerinden biri olarak kimileri kandilin gündüzü oruç tutacaklar. Bu yüzden sahur saat kaçta merak ediliyor. İşte 6 Nisan’ı 7 Nisan’a bağlayan sabaha karşı sahura kalkacaklar için imsak vakitleri...

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta? Berat Kandili 7 Nisan 2020 İmsakiyesi

Miraç Kandili vakti geldi. 7 Nisan gecesi üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili ibadetlerle idrak edilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle camilerde toplu namaz kılınmayacak. Bunun yerine başka ibadetler yapılabilir ki oruç da bunlardan biri. Miraç Kandili gündüzü ve ertesi günü oruç tutacaklar 7 Nisan sahur vaktini merak ediyor.

BERAT KANDİLİ İÇİN SAHUR SAATİ

Berat Kandili gündüzü oruç tutmak için 6 Nisan gecesi saatinizi 7 Nisan imsakiyesine göre ayarlamayı unutmayın. Sahur yaparak orucunuzu daha sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet'in namaz vakitleri sayfasından İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için imsak vakti, sahur vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

İL İL BERAT KANDİLİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BERAT KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında camiler Berat Kandili vakti kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

BERAT KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: "Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. (Nesaî)

Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. ama öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.

  • Gece bir saat kadar ibadet etmekle, Berat Kandili ihya edilmiş olur.
  • Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, “Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen” duasını okunmalı.
  • Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.
  • Kur’an-ı kerim okunmalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okunmalı.
  • İlim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okunmalı.
  • Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli.
  • Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.
  • Ertesi gün de oruç tutmalı.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili İmsakiye sahur vakti

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

Müge Anlı için flaş karar! Sosyal medyada olay oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

İstanbul'da karantinadaydı! Koronavirüslü adam Rize'ye kaçtı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

Yasağı öğrenince gözyaşlarını tutamadı! Belediye ve kaymakamlık devreye girdi

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

İzmir'de sağlık çalışanına saldırı

Diğer Haberler
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Meclis'te 3 kişide vaka tespit edildi

Mustafa Şentop: Meclis'te 3 kişide vaka tespit edildi

Son dakika: MSB sözleşmeli er alımını ileri bir tarihe erteledi

MSB sözleşmeli er alımını ileri bir tarihe erteledi

İstanbul Bağcılar'da 4 binaya koronavirüs karantinası

İstanbul'da 4 binaya koronavirüs karantinası

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte 2020 Berat Kandili imsakiyesi!

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Son dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.