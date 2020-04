Berat kandili orucu için sahur saat kaçta? Berat Kandili 7 Nisan 2020 İmsakiyesi

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında camiler Berat Kandili vakti kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

BERAT KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: "Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. (Nesaî)

Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. ama öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.