Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte 2020 Berat Kandili imsakiyesi!

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili için vakit geldi. 2020’de miladi takvime göre Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek. Berat Kandili’nde namaz, oruç, dua gibi ibadetler yapılıp Berat Kandili mesajları paylaşılacak. Peki Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili işçin saat kaçta sahura kalkılacak, kaçta iftar yapılacak?
Peygamberimiz tarafından özellikle üzerinde durulmuş mübarek gece olan Berat Kandili ile ilgil iolarak hadiste şöyle buyurulmaktadır:
““Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim” der. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)
Bunun yanında ertesi gün de oruç tutulabilir. Berat Kandili’nde oruç tutmak üzere saat kaçta sahur kalkılacağı ve saat kaçta iftar yapılabileceğini Mynet’in imsakiye sayfasından bulunduğunuz ile göre öğrenebilirsiniz.
Berat Kandili orucu tutacak olan, sahurda "Niyet eyledim Allah (c.c.) rızası için nafile orucu tutmaya." şeklinde niyet etmelidir.
1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, Berat Kandili ihya edilmiş olur.
2- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, “Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen” duasını okunmalı.
4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.
5- Kur’an-ı kerim okunmalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okunmalı.
6- En önemlisi de ilim öğrenmeli, bunun için de Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okunmalı.
7- Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli.
8- Ertesi gün de oruç tutmalı.