Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte 2020 Berat Kandili imsakiyesi!

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili için vakit geldi. 2020’de miladi takvime göre Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek. Berat Kandili’nde namaz, oruç, dua gibi ibadetler yapılıp Berat Kandili mesajları paylaşılacak. Peki Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Berat Kandili işçin saat kaçta sahura kalkılacak, kaçta iftar yapılacak?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimiz tarafından özellikle üzerinde durulmuş mübarek gece olan Berat Kandili ile ilgil iolarak hadiste şöyle buyurulmaktadır:

““Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim” der. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salât, 191 ( I, 444) Hadis No:1388.)

Bunun yanında ertesi gün de oruç tutulabilir. Berat Kandili’nde oruç tutmak üzere saat kaçta sahur kalkılacağı ve saat kaçta iftar yapılabileceğini Mynet’in imsakiye sayfasından bulunduğunuz ile göre öğrenebilirsiniz.