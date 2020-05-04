Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye, virüsle savaşta tedbirleri en başında ve en sıkı şekilde alan ülkelerin başında geliyor.

Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle bilikte peş peşe önlemler alınırken; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.

Eczaneler ve marketler dışında her türlü kafe, pastane, AVM ve diğer işletmelerin yanında berber ve kuaförler yasaklanırken; 31 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Tüm bu önlemler ve sağlık çalışanlarının özverili mücadelesiyle koronavirüse karşı kritik eşik aşıldı. Günlük vaka ve ölü sayıları düşerken, iyileşen hasta sayısı hızla artıyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 11 MART'TAN BU YANA İLK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada "11 Mart’tan bu yana, ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

GÖZLER BAKANLAR KURULU'NDA

Alınan olumlu sonuçlar sonrasında normalleşme süreci için çalışmalar hızlanırken, gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bbaşkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na çevrildi.