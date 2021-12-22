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Berberden ilginç saç modeli! "Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı"

22.12.2021 03:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve eurodaki düşüş, berberlerdeki saç modellerine de yansıdı. 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Berber Ercan Buyruk, dolardaki sert düşüşü sembol olarak müşterilerinin saçına modelledi. Türk Bayrağının ön planda olduğu saç modelinde, dolar ile euro ayak altında simgelendi.

Berberden ilginç saç modeli! "Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı"

Ankara’da yıllardır erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Berber Ercan Buyruk, Antalya’ya taşınıp Muratpaşa ilçesinde salon açtı. Dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili gelişmeleri takip eden Buyruk, son olarak dolar ve eurodaki sert düşüşü saç modeli olarak tasarladı. Salonuna gelen bir müşteriye uyguladığı saç modelinde, Türk bayrağı ön planda tutulurken, dolar ile euro ayak altında simgelendi.

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"DOLAR VE EURODAKİ DÜŞÜŞLER KAFALARA KAZINDI"

32 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Ercan Buyruk, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın sürprizi açıklamasıyla beraber, dolar ve euronun alt seviyeleri düşmesi, bir esnaf ve vatandaş olarak bizleri çok sevindirdi. Ben de bu mutluluğumu saçlara yansıtmak istedim. Böyle bir model yaptım. Türkiye’mizin gücünü, doların ve euronun üzerinde olduğunu gösteren bir model, simge yaptım. Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı” diye konuştu.

"DOLAR OUT, TL IN"

Yerleşik İran vatandaşı Reza Haşemi de saç modeliyle ilgili “Modeli beğendim. Dolar out, TL in” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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