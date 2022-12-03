BeReal uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Anti-Instagram BeReal uygulaması nasıl indirilir? 53 milyondan fazla kişi indirdi!

Instagram'a rakip olarak piyasaya sunulan BeReal uygulaması adından söz ettirmeye devam ediyor. 2020 yılında piyasaya sürülen bu Fransa merkezli sosyal medya uygulamasında amaç beğeni kaygısı olmaksızın spontane olarak fotoğraf paylaşmak. Be Real uygulamasında da tıpkı Instagram'da olduğu gibi ön ve arka kamera kullanılarak fotoğraf çekilebiliyor. İşte Anti-Instagram BeReal uygulaması hakkında merak edilenler...

BEREAL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

BeReal uygulamasının çalışma şekli tıpkı Instagram gibi pratik.

BeReal uygulaması kullanıcılarına rastgele bir zamanda bildirim gönderiyor ve isteyen kişiler BeReal’i açarak cevap verebiliyor. Bu noktada telefonun hem arka hem de ön kamerası açılıyor ve kullanıcılar iki fotoğraf çekiyor. İki fotoğrafta aynı anda yükleniyor. Kullanıcılar, iki dakika içerisinde yanıt vermez ya da paylaşımda bulunmaz ise uygulama “gecikmiş” fotoğraflar olarak işaretliyor ve arkadaşların görüntüleri de görülemiyor.

Uygulaması strajesi ile Instagram'dan ayrılıyor. Bir fotoğrafı filtre kullanmadan yüklemek için iki dakika süre tanınıyor.

BEREAL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

BeReal uygulması android işletim sistemli cep telefonu kullanan vatandaşlar için GooglePlay'den; iOS işletim sistemli telefon kullananlar için ise App Store'dan indirilebiliyor.

BeReal, anti-Instagram adında Fransa’da lanse edildi ve 53 milyondan fazla abone sayısına ulaştı.

