Bereketli yağışlar kayısıda verimi artırdı

İlçede 100 bin dekar alanda 1 milyon ağaçtan yıllık ortalama 60 bin ton taze kayısı üretimi gerçekleştiğini ifade eden Karahan, kayısı çağlasının çıkmasının ardından yapılan incelemelerde bu yılki bol yağışların ağaçlarındaki verimi artırdığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli tarımsal değerlerinden kayısıda üretimin yüzde 90'ının Baskil ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

"Özellikle Baskil ilçemizin toprak yapısı, coğrafyası ve iklimiyle birlikte elde ettiğimiz kayısının aroması, tadı, lezzeti ve kıvamıyla diğer kayısılardan çok daha üstün özelliklere sahip olduğu tüketiciler tarafından sıklıkla ifade ediliyor. Ortalama 60 bin ton civarında olan kayısı rekoltemizde, bu yılın yağış miktarının çok fazla olmasıyla beraber ciddi manada artış bir bekliyoruz."

- "Ciddi manada bir gelir beklentisi var"

Son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından bol yağışlarla gelen bereketin bazı hastalıklarla yapılan mücadeledeki külfeti gölgede bıraktığını aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda özellikle kayısı yetiştiriciliğinde don ve benzeri olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Kayısı üreticisinin bu yılın verimine istinaden yüzünün güldüğü, mutlu olduğu ve ciddi manada bir gelir beklentisi içerisinde olduğunu köy ziyaretlerimizde görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu aynı şekilde devam eder ve üreticimizin yüzü her yıl gülmeye devam eder."

- "Bu yılki verim gayet güzel"