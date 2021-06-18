Berkin Elvan davasında karar:

Bugünkü duruşmayı Berkin Elvan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıdan temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

16 Haziran 2013 günü, Gezi protestoları sırasında, attığı gaz fişeğiyle 14 yaşındaki Berkin Elvan'ı** n yaşamını yitirmesine neden olduğuna h ükmedilen polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hap i **s cezasına çarptır** ıldı. Dalgalı' nın " kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğu **na" hükmedildi. Dalgalı, tutuklama kararı verilmediği için cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek

Elvan ailesi son duruşmada ne dedi**?**

Duruşmada Berkin Elvan'ın annesi, ablası, babası ve ailenin avukatları ile sanık ve avukatları mütalaaya karşı son sözlerini söylediler.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Çocuğum taş atsa bile öldürmemeleri gerekirdi. Bana, babasına verselerdi. Çocuğumu öldürmeyeceklerdi. Devlet bunu yaptı, hala da yapıyor. Benim feryadım çocuklar ölmesin, başka analar ağlamasın diye. Ama her gün bize bir anne daha katılıyor" diye konuştu.

Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan ise Dalgalı'nın alacağı cezanın annemin içini bir nebze olsun soğutabileceğini düşünüyorum. Berkin'in masumiyetini kanıtlamaya çalışıyoruz, sanki biz yargılanıyoruz burada" dedi.

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ise tek taleplerinin adalet olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah oğlum ekmek almaya çıkmıştı. Ben operasyon geçirdiğim için ben gidemedim. O ekmek bize iki tarafı kırık gelirdi. Berkin yerdi uçlarını. Sekiz yıldır böyle bir şey olmuyor artık.

"Sizler her şeyi yapabilirsiniz yargıçlar. Bu ülke sizlerin elinde. Devleti temsil ediyorsunuz. Akan kanı durdurun artık. Güçlü garibanı ezmesin artık. Çocuğumuz geri gelmeyecek ama biz sekiz yıldır bu dava bir emsal teşkil etsin diyoruz."