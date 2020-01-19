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  4. Berlin'de Libya Zirvesi sona erdi! Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Berlin'de Libya Zirvesi sona erdi! Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi. Zirve sonrası açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirveye çok sayıda dünya lideri katıldı.

KONFERANS 4 SAAT SÜRDÜ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

MERKEL: KAPSAMLI BİR PLAN KONUSUNDA ANLAŞTIK

Almanya Başbakanı Merkel, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Askeri çözüm olmayacağı konusunda mutabakata vardık. Hafter ve Sarrac'ın bugün burada olması çok önemliydi. Ateşkesin devamlılığı konusunda hemfikir olduk. Ateşkesin sürdürülmesini sağlayacağız. Geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeyi umuyoruz. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi" dedi.

GUTERRES'TEN SİLAH AMBARGOSUNA SAYGI DUYULMASI ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Guterres de "Libya'daki soruna hiçbir şekilde askeri çözüm bulunamaz. Silah ambargosuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum" dedi.

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LİDERLER ZİRVE ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya Başbakanı Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Erdoğan konferans öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra konferans salonuna geçti.

ERDOĞAN VE PUTİN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin arasında basına kapalı olarak 15:00'da başlayan görüşme 50 dakika sürdü.

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

İki lider görüşme öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu işbirliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılını ikili ilişkilerimiz bakımından gayet iyi değerlendirdik.

S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık.

TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir.

'HAFTER'İN SALDIRGAN TUTUMUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİR'

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin
toplanabilmiş olmasıyla alacağız.

Putin'in açıklamasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutluyum. Hepimiz İstanbul'da yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta bizim için oluşturduğunuz sıcak atmosferden memnunuz. TürkAkım açılış merasimine katıldık. Her iki ülke için, Avrupa ülkeleri için çok önemli bir olay.

Tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde. Ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı öğrendik.Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık.Bir takım olayların olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler, ateşkes verildi ve çatışmalar durduruldu. Bu başarılı netice sayesinde, bu toplantıya katılabiliyoruz.

Hem Libya tarafı hem de Avrupa tarafı Libya meselesi yüzünden endişeli. Avrupa'yı endişelendiren bir konu.Kaddafi'nin ölmünden sonra mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı.

Faal bir şekilde Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık ve Libya taraflarının kendi aralarında görüşmeyi sürdürmeleri bile bir başarıdır. Bunun için Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar ellerinden geleni yaptılar.

Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı sona erdireceğiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan putin Berlin Libya Zirvesi Son dakika

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