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"Berlin-Yuva Denilen Şehir" etkinliği Almanya'nın tarihini izleyiciyle buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

Pera Müzesi Film Programları'nın, Almanya'nın önemli film müzelerinden Berlin Film ve Televizyon Müzesi iş birliğiyle gösterime sunduğu "Berlin-Yuva Denilen Şehir" programı 3 Temmuz'a kadar izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Pera Müzesi Film Programları ile Berlin Film ve Televizyon Müzesi iş birliğinde düzenlenen "Berlin-Yuva Denilen Şehir" etkinliği, Almanya'nın 90 yıllık tarihini izleyiciyle buluşturuyor.

Deutsche Kinemathek küratörlüğünde 3 Temmuz'a kadar devam edecek program kapsamında, dönemi yansıtan filmler tekrar beyazperdeye yansıyor.

Filmler, manzarasındaki değişime panoramik bir bakış sunduğu kent sakinlerinin yaşamlarını ve mücadelelerini de mercek altına alıyor.

Etkinlik kapsamında Jürgen Böttcher'in "45 Doğumlu" filmi 27 Haziran'da, Fritz Lang'ın yönetmenliğini üstlendiği "M" isimli film 28 Haziran'da, Michael Klier imzası taşıyan "Ostkreuz" ise 29 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Hannes Stöhr'nün yaptığı "Berlin Almanya'dadır" filminin 30 Haziran'da gösterileceği etkinlikte ayrıca, 2 Temmuz'da "Kaygı", 3 Temmuz'da da "Gece Kesişen Yollar" filmi yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin film gösterimi pera müzesi

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