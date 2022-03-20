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Berlusconi, kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle 'sembolik düğün' yaptı

20.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Marta Fascina ile "nikahsız düğün" töreni yaptı.

Berlusconi, kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle 'sembolik düğün' yaptı

Medyanın alınmadığı kutlamadan sızan bilgilere göre tören, resmi imzaların ve yasal yükümlülüklerin dışında gerçek bir düğüne benziyordu.

32 yaşındaki Marta Fascina törende gelinlik benzeri beyaz ve kuyruklu bir elbise giydi. Gelin buketinden düğün pastasına ve orkestraya kadar sıradan bir düğün atmosferi yaratıldı. Ancak İtalya yasalarına göre çiftin evli kabul edilmesine yol açacak resmi işlemler yapılmadı.

85 yaşındaki Berlusconi ile 32 yaşındaki Fascina'nın evlenmeye hazırlandığı iddiası birkaç hafta önce ortaya çıkmış, eski başbakan bu haberleri yalanlamıştı.

Berlusconi, "Beni Marta Fascina hanıma bağlayan sevgi ve saygı o kadar derin ve somut ki bunu evlilikle resmileştirmeye ihtiyaç yok" demiş ancak "bu bağı kutlamak için" bir davet planladığını söylemişti.

İtalyan basınında "sembolik evlilik", "nikahsız düğün", "evlilik taklidi" gibi yakıştırmalar yapılan bu davet Cumartesi günü gerçekleşti. Çiftin yakın çevresinden yaklaşık 60 kişinin katılımıyla Berlusconi'ye ait Villa Gernetto'da çift beraberliklerini kutladı.

Çiftin nikah kıymama nedenininse Berlusconi'nin önceki evliliklerinden olan çocuklarının başta miras meselesi olmak üzere bazı itirazlarından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Berlusconi'nin önceki iki evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor. Ailenin serveti 6.5 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

https://www.instagram.com/p/CbTClCOIbjf/

REŞİT OLMAYAN KIZLARLA GÖRÜŞMEKLE SUÇLANDI

Berlusconi'nin 52 yaşındaki oğlu Pier Silvio'nun Cumartesi günkü kutlamaya katılmaması da bazı haberlerde rahatsızlık göstergesi olarak yorumlandı.

Silvio Berlusconi'nin, kendi partisi Haydi İtalya'dan milletvekili olan Marta Fascina ile ilişkisi 2020'den bu yana biliniyor.

Berlusconi daha önce Carla Elvira Lucia Dall'Oglio ve Veronica Lario ile evlilikler yapmıştı.

Berlusconi'nin son evliliği, reşit olmayan kızlarla görüşmesi gibi şikayetlerde bulunan Veronica Lario'nun boşanma davası açmasıyla son bulmuştu.

Berlusconi, Marta Fascina'dan önce de kendisinden 49 yaş küçük olan Francesca Pascale ile yaklaşık 10 yıl süren bir ilişki yaşamıştı.

Berlusconi'nin Fascina ile evlenmeye hazırlandığı haberleri çıktığında eski sevgilisi Pascale İtalya basınına yaptığı açıklamalarda, "Tanrı'ya şükür ki ben onunla evlenmedim" demişti.

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