Beş adımda bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz

Bağırsak sağlığı sorunları düşündüğünüzden daha fazla yaygındır. Şişkinlik, hazımsızlık, mide ekşimesi, kabızlık gibi birçok sağlık sorunu neredeyse dört kişiden üçünde olan bağırsak sorunlarıdır. Bağırsak sorunu yaşayanların neredeyse yarısı ise bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmadığını itiraf etti. Bunların çoğu nereden başlayacağını bilememekten kaynaklanıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME YOLLARI

Bağırsak, vücutta hayati bir rol oynar. Trilyonlarca bakteriye ev sahipliği yapar. Bağırsak aynı zamanda bağırsak-beyin ekseni olarak adlandırılan bağırsak ve beyin arasındaki doğrudan bağlantı nedeniyle zihinsel sağlığımız ve ruh halimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Bağırsaklarımızın sağlığı sadece sindirimimizi değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi ve kilo yönetimimizi de etkiler.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi arasında güçlü bir bağlantı vardır.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Bitki bazlı gıda alımınızı artırmak için yemek pişirirken kepekli makarnaya geçmek, tabağınıza fazladan sebze eklemek veya fındık ve tohum atıştırmak gibi yeni alışkanlıklar edinmeyi deneyin.

UYKU DÜZENİ

Yeterli uyku, genel refah için çok önemlidir, ancak kendinizi uykudan mahrum bırakmak, bağırsaklarımız ve beynimiz arasındaki iletişimi bozabilir.

AÇIK HAVA YÜRÜYÜŞLERİ

Sindirim sisteminizin düzgün çalışması için yürüyüş yapmanız çok önemli. Dışarıda daha fazla zaman geçirmenin bağırsak bakterileri üzerinde de büyük bir etkisi var.

YEDİKLERİNİZİ İÇTİKLERİNİZİ TAKİP EDİN

Bağırsak sağlığınızı izlemenin kolay bir yolu, tam olarak ne yediğiniz ve içtiğinizi takip etmekten geçiyor. Yaşayabileceğiniz sorunları kolaylıkla tespit edebilmek için geri dönüp ne yediğinizi kontrol edebilirsiniz.



