HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Beş adımda bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz

Beş adımda bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz

04.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağırsak sağlığının bozulması vücudu hatta ruh sağlığını etkiliyor. Sağlıksız beslenme sonucu bağırsak sağlığının olumsuz etkilenmesi sonucu tepeden tırnağa sizi etkiliyor. Farkında olmadan cinsel hayatınızı, ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Düzenli ve sağlıklı beslenme ile bağırsak sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Beslenme ile birlikte yaşam tarzınızda yapacağınız değişikliler sayesinde bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Beş adımda bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz

Bağırsak sağlığı sorunları düşündüğünüzden daha fazla yaygındır. Şişkinlik, hazımsızlık, mide ekşimesi, kabızlık gibi birçok sağlık sorunu neredeyse dört kişiden üçünde olan bağırsak sorunlarıdır. Bağırsak sorunu yaşayanların neredeyse yarısı ise bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmadığını itiraf etti. Bunların çoğu nereden başlayacağını bilememekten kaynaklanıyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRME YOLLARI

Bağırsak, vücutta hayati bir rol oynar. Trilyonlarca bakteriye ev sahipliği yapar. Bağırsak aynı zamanda bağırsak-beyin ekseni olarak adlandırılan bağırsak ve beyin arasındaki doğrudan bağlantı nedeniyle zihinsel sağlığımız ve ruh halimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

iStock-892955980

Bağırsaklarımızın sağlığı sadece sindirimimizi değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi ve kilo yönetimimizi de etkiler.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi arasında güçlü bir bağlantı vardır.

SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Bitki bazlı gıda alımınızı artırmak için yemek pişirirken kepekli makarnaya geçmek, tabağınıza fazladan sebze eklemek veya fındık ve tohum atıştırmak gibi yeni alışkanlıklar edinmeyi deneyin.

iStock-1151268627

UYKU DÜZENİ

Yeterli uyku, genel refah için çok önemlidir, ancak kendinizi uykudan mahrum bırakmak, bağırsaklarımız ve beynimiz arasındaki iletişimi bozabilir.

AÇIK HAVA YÜRÜYÜŞLERİ

Sindirim sisteminizin düzgün çalışması için yürüyüş yapmanız çok önemli. Dışarıda daha fazla zaman geçirmenin bağırsak bakterileri üzerinde de büyük bir etkisi var.

YEDİKLERİNİZİ İÇTİKLERİNİZİ TAKİP EDİN

Bağırsak sağlığınızı izlemenin kolay bir yolu, tam olarak ne yediğiniz ve içtiğinizi takip etmekten geçiyor. Yaşayabileceğiniz sorunları kolaylıkla tespit edebilmek için geri dönüp ne yediğinizi kontrol edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanınŞehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın
Yediiklim Yayınevine operasyonYediiklim Yayınevine operasyon
KPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyorKPSS iptal edilecek mi? Yeni açıklama geldi! Türkiye o soruları konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
bağırsak bağırsak ağrısı bağırsak çalıştırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!

ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!

Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!

Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

"Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

"Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.