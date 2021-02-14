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  4. Beş günde 4 ayrı evden 25 bin TL çaldı, kaçamadı

Beş günde 4 ayrı evden 25 bin TL çaldı, kaçamadı

14.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 farklı ikametten toplam 25 bin 832 TL çalan ve bir evin camlarını kıran hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 farklı ikametten toplam 25 bin 832 TL çalan ve bir evin camlarını kıran hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat tarihinde F.Y., Y.S. ve Z.S.’nin evlerinden bin TL, 80 euro, 20 dolar ve iki çift ayakkabının çalınması, 11 Şubat tarihinde W.K.’nin evinden 500 TL ve 400 euro paranın çalınması, 6 Şubat tarihinde C.F.’nin evinden 20 bin TL parasının çalınması, 12 Şubat tarihinde V.A.’nın evinden 100 TL paranın çalınması ve 26 Ocak tarihinde E.E.’nin evinin camının kırılması olayı ile ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisinin Ö.T. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi dün Side Mahallesi’ndeki evine yapıkları operasyonla yakalandı. Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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