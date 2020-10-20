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  4. Beş metre saça sahip Vietnamlı adam dini inançları gereği 80 yıldır saçını yıkamıyor

Beş metre saça sahip Vietnamlı adam dini inançları gereği 80 yıldır saçını yıkamıyor

20.10.2020 00:41 | Son Güncelleme

92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien 80 yıldır saçlarına dokunmadığı için saç boyu beş metreye ulaşmış.

Beş metre saça sahip Vietnamlı adam dini inançları gereği 80 yıldır saçını yıkamıyor

92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien 80 yıldır saçlarına dokunmadığı için saç boyu beş metreye ulaşmış.

Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'nda yaşayan Nguyen 80 yıldır saçlarını kesmediği gibi ne yıkamış ne de taramış.

"Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" diyor Chien.

"Saçlarımı sadece besliyorum ve kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" diye devam ediyor.

Dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.

Yedi tanrıya ve dokuz güce tapan Chien, saçlarını uzatması gerektiğine inanmış.

Okula giderken saçlarını kestirmesi gerekmiş, ama üçüncü sınıftan sonra saçlarını bir daha kestirmemeye, taramamaya ve yıkamamaya karar vermiş.

Ho Chi Minh City'nin 80 km batısındaki bir köyde yaşayan Chien, "Saçlarım bir zamanlar siyah ve gürdü. Tarayıp yumuşacık yapmıştım. Ama ilahi bir gücün sesini duydum ve o gücün beni seçtiğini anladım" diyor.

"Saçıma dokundum, bir gecede sertleşti. Kafama yapıştı ve kendi başına bir şey olup çıktı" diye anlatıyor.

Chien Vietnam dilinde "Dua" adı verilen mutlakçı bir inanca sahip. Bu dinin kurucusu sadece hindistan cevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiğinden hindistan cevizi dini olarak da anılıyor. Dua Vietnam'da sahte bir din olarak görüldüğünden yasaklanmış.

Chien'in 62 yaşındaki beşinci oğlu Luom, saç bakımında babasına yardımcı oluyormuş.

Kendisi de saç ile ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanan Luom "Bunlar basit görünüyor ama kutsallar" diyor.

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