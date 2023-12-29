Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değiştirilecek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun adının değiştirilmesiyle ilgili aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"ATATÜRK VE FAHREDDİN PAŞA'NIN ÖZEL BİR GÖRSEL ALANI OLACAK"

Akpolat paylaşımında, "Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz.

Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacak." açıklamasını yaptı.

Değerli komşularım,



Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı… pic.twitter.com/dI93DIjXVh — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) December 29, 2023







