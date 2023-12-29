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  4. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değiştirilecek

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değiştirilecek

29.12.2023 23:32 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk tişörtü ve pankartına izin verilmemesiyle yaşanan skandala tepkiler sürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu sokağın adının değiştirilerek Fahreddin Paşa Sokağı yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değiştirilecek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun adının değiştirilmesiyle ilgili aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"ATATÜRK VE FAHREDDİN PAŞA'NIN ÖZEL BİR GÖRSEL ALANI OLACAK"

Akpolat paylaşımında, "Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz.

Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacak." açıklamasını yaptı.


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