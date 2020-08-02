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  4. Beşiktaş'ta güpegündüz hırsızlık! İkinci kata böyle tırmandı

Beşiktaş'ta güpegündüz hırsızlık! İkinci kata böyle tırmandı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta bir evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların cesaretleri pes dedirtti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızlardan birinin gündüz vakti ikinci katta bulunan eve tırmandığı görüldü. Bir başka zanlı ise gözetleme görevini üstlendi.

Olay, 20 Temmuz günü Mecidiye Mahallesi Tuğrakeş İsmail Hakkı Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı.

İkametgahtan hırsızlık ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların S.U. (39) ve A.S. (18) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede S.U.’nun 3 adet evden hırsızlık, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı ve birçok suçtan kaydı olduğu görüldü. A.S.’nin ise 6 adet evden hırsızlık, 3 adet yağma ve birçok suçtan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan her iki zanlı da çıkarılan mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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