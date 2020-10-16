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Beşiktaş’ta korkutan yangın! Evde mahsur kalan yaşlı vatandaş kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 07:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş’ta korkutan yangın! Evde mahsur kalan yaşlı vatandaş kurtarıldı

Olay, saat 02.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş’in dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, dumandan etkilenerek dışarı çıkamadı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde mahsur kalan yaşlı kadın yangından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek en yakın hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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