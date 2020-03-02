Beşiktaş'ta 'makas' kazası davasında tahliye kararı!

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen Cuma günü görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Topçi getirildi. Diğer tutuklu sanık Abdulsamet Topçi ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Murat Şarlı ile Selman Ulaşan, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. 'KAZADAN SONRA PANİK YAPTIM'



Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Abdulsamet Topçi, '' O gece lokantada yemek yedik. Yemeğin ardından çıktık, 2

araç seyir halindeydik. Öndeki araçta biz, arkadaki araçta babam vardı. Kazadan sonra panik yaptım, hükümlüydüm. Arkadaki araca babamın yanına gittim. Babam bizi hastaneye götürmek istedi, Yusuf abi alkollüydü gitmek istemedi. Daha sonra babam bizi karakola götürmek istedi. Babam, Yusuf ağabeyin nasıl bir insan olduğunu bilmediği için babama, 'bizi bırak, başımın çaresine bakarım' dedim. Antalya'ya Yusuf'un ailesinin yanına gitmiştik. Ailesinden helallik aldık. O sırada haberleri gördük. Ailesinin yanından ayrılınca teslim olmayacağını söyledi. Antalya'da Cumhuriyet Meydanında ondan ayrıldık. Daha sonra İstanbul'a dönerken polisler beni aldı'' şeklinde konuştu.

POLİSTEKİ İFADESİNİ REDDETTİ



Tutuklu sanık Mehmet Topçi ise duruşmada karakolda vermiş olduğu ifadesini reddederek, '' "Bayramda program ayarlamıştık. Ben de oğlumu eve döndürmek için yanlarına gittim. Programdan sonra onlar kendi araçlarıyla, ben kendi aracımla dönüyordum. Köprünün çıkışında onlar öne geçti. İleride baktım kaza olmuş. Yusuf'un ismini karakolda öğrendim. Oğlum lakabının 'dayı' olduğunu söylemişti. Kazadan sonra onları hastaneye götürmek istedim. Tartışma olunca da onları arabadan indirdim ve eve gittim. Alkol içtiklerine dair önceden söylediklerimi kabul etmiyorum. Karakoldaki ifademde ne dediysem tersi yazıldı'' dedi. Tutuksuz sanıklar Murat Şarlı ile Selman Ulaşan ise duruşmada Antalya'ya denize gitmek için yola çıktıklarını, yol boyunca kazadan bahsedilmediğini ve kazayı sonradan öğrendiklerini ifade etti. ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI BELİRTTİLER



Duruşmada müştekiler de kazada yakınlarını kaybettiklerini ifade ederek, kendilerinin seyir halindeyken normal bir hızda gittiklerini ve bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Merve Şencan, '' Kazadan sonra Abdulsamet, ben ve Yusuf arabadan indik. Yaralılara yardım etmeye çalıştık. Ben olayı görünce sinir krizi geçirdim. Sonra biz Mehmet Topçi’nin arabasına bindik. Hayal meyal hatırlıyorum. Sonra arabadan inip eve gittik. Sabah bir araba almaya geldi. Üçümüz arabaya bindik. Sonra da ben arabadan inip evime geçtim. Yusuf Arıkboğa, yemek yediğimiz yerde 2-3 bardak alkol içmişti'' dedi. MAHKEME KARARINI VERDİ



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdulsamet Topçi ile Mehmet Topçi'nin tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Heyet, müştekilerin suçtan zarar görme ihtimalleri dolayısıyla davaya katılma taleplerini kabul etti. Mahkeme, kazaya karışanların kusur oranlarının tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine ve firari Yusuf Arıkboğa hakkında çıkarılan yakalama emrinin yerine getirilmesine karar verdi.