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Beşiktaş'ta su alan yat böyle battı! İçerisinde 15 kişi vardı

11.06.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta içerisinde 15 kişi bulunan kiralık yat, boğaza açıldıktan sonra su almaya başladı. Durumu fark eden kaptan, yatı Bebek İskelesi’ne yanaştırarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada su alan yat battı. Batan yat, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta su alan yat böyle battı! İçerisinde 15 kişi vardı

Beşiktaş'ta içinde 15 yolcu bulunan ve Boğaz açıklarında su alan kiralık yat, iskelede yolcularını tahliye ettikten sonra battı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bebek İskelesi’nden boğaza açılan bir yatta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, 15 kişilik grup kiraladıkları yat ile boğaza açıldı. Boğazda yatın su aldığını fark eden kaptan, Bebek İskelesi’ne yanaşarak yolcuları tahliye etti. Aldığı suyun ağırlığı nedeniyle yat, yan yatarak battı.

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Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda batan yat, dalgıçlar ve vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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