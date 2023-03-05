Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Feci kaza, Zincirlikuyu mevkiinde Maslak istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Eyüp Koç yönetimindeki otomobil Maslak istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikametteki iki araca çarptı. Daha sonra savrulan otomobil refüje çıkarak demir korkulukları parçaladı.

Karşı şeride geçen otomobil, Murat Düzenli yönetimindeki hafif ticari araca çarparak aracın kaputunda askıda kaldı. Çarpmanın etkisi ile Düzenli'ye ön camın parçaları isabet ederek yüzünden yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralanan Murat Düzenli ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazada 4 araçta hasar oluştu.

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkisinde her iki yönde de 2 şerit trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(DHA)

