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Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

08.05.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta, iddiaya göre makas atarak ilerleyen bir sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti Karanfilköy mevkisinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Caner Ç. hakimiyetindeki otomobile, savrulan otomobil ise yoldan geçen servis minibüsüne çarptı.

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Toplam 5 aracın karıştığı kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen ve otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücü Caner Ç. otomobilde sıkışırken, aynı araçta bulunan Emin C, Mustafa B, Abdulsamet A. ve Berkay K. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırdı.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı otomobilden çıkarılan Caner Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş zincirleme kaza

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