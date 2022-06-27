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Beşiktaş’taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme! ‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

27.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer tutan İstanbul’da sokak ortasında cinsel ilişki haberleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ta çekilen skandal görüntülerin yer aldığı haber hakkında yayından kaldırılma talep edildi ancak talep mahkeme tarafından reddedildi. İşte otel sahibi ve oyuncu Zeynep S.’nin karıştığı skandal olayla ilgili son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş’taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme! ‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

İstanbul’da yaşanan sokak ortasında cinsel ilişki rezaleti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çift bu çok sayıda gazete ve internet sitesinde haber olmuştu. İkiliden birinin oyuncu diğerinin ise otel sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncu Zeynep S., hakimliğe başvurarak kamuoyuna rezil olduğunu bu nedenle haber ve videoların kaldırılmasını talep etti. Hakimlik oyuncunun talebini reddetti.

Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde çekilen uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı Ahmet E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Zeynep S.'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi.

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1 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler, çok alkollü olduklarından olayı hatırlamadıklarını ifade etti. Şüphelilerin TCK'nin "hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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BU KEZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN OYUNCU HAREKETE GEÇTİ

Sabah’ın haberine göre; Tüm bu gelişmeler dışında bu kez Zeynep S., harekete geçerek sosyal medya ve basında yer alan görüntü ve içeriklerin kaldırılması talebinde bulundu. Zeynep S., yaptığı başvuru dilekçesinde olay sırasında alkolün etkisinden dolayı iradesinin sakatlandığını, biilincinin yerinde olmadığını anlattı. Oyuncu kamuoyunda paylaşılan görüntülerden dolayı hem sosyal hem de iş hayatında problemler meydana geldiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLERİM HERYERDE ENGELLEYİN

Zeynep S., çıkan haberlerde kendisinin, 'k..pe' olduğunu yönünde iddialara yer verildiğini adının ve eşinden aldığı soyisminin her yerde paylaşıldığının bu nedenle maddi manevi büyük zararlar gördüğünü anlattı. Oyuncu dilekçede, 3'üncü kişiler tarafından çekilen videoalarının adeta bir p..no gibi her platforma sıçradığını kamuoyunda bu videolarının dolaşımının kişilik zedelemeden başka bir işe yaramadığı belirtildi.

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HAKİMLİK TALEBİ REDDETTİ

Söz konusu içeriklerden dolayı büyük bir mağduriyet yaşadığını söyleyen Zeynep S., içeriklerin erişime engellenmesini talep etti. Hakimlik yapılan başvuru üzerinde yaptığı inceleme sonucunda oyuncu ve otel sahibine ait haberlerin erişime engellenmesi talebini reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi
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