Beşiktaş'taki özel halk otobüsü kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Beşiktaş’ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralanmıştı.

KAÇMAK İSTEYEN ŞOFÖR BİR KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYIP DENİZE ATLADI

Kaza sonrası şoför Necdet K. kaçmak istediği sırada vatandaşlar tarafından durdurulmak istendi. Şoför Necdet K. bu sırada elindeki bıçakla kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi kolundan yaralayarak kaçıp denize atladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DENİZDEN ÇIKARTILAN ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası bir kişiyi kolundan bıçakla yaralayıp denize atlayan Şoför Necdet K. polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda denize simit atılarak çıkartıldı. Gözaltına alınan Necdet K. polis merkezine götürüldü.



