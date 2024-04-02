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Beşiktaş'taki yangın faciasını görgü tanıkları anlattı: 'Otoparktan sürünerek çıktık'

02.04.2024 16:59
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Beşiktaş Gayrettepe'deki bir gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıktı, 29 kişi hayatını kaybetti. Yangını görenler, yaşananları anlattı. Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta araçlarımızı çıkarmak için gittiğimizde, otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu. Yangının ilk çıkış anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki yangın faciasını görgü tanıkları anlattı: 'Otoparktan sürünerek çıktık'

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı. Öte yandan gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anların cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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'HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR'

Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

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"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar ortaya çıktı. 16 katlı binayı alevlerin sardığı ilk dakikalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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