Beşiktaş’ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın baca kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.