Beşiktaş’ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın baca kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Beşiktaş’ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın baca kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Beşiktaş’ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.
Beşiktaş’ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın baca kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.