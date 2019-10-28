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BEŞİKTAŞ'TA AĞAÇ DALI DEVRİLDİ, YOL KAPANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 08:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Olay Beşiktaş Cıhannuma Mahallesi, Serencebey Yokuşu Sokak'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan yaşlı bir çınar ağacının dalı çürümesi nedeniyle yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kopan dalın bazı parçalarının park halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvelik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Devrilen ağacı kaldırmak için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yola devrilen ağaç dalı
-Yol kenarında bulunan aracın üzerine düşen dal parçaları
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yolun kapatılması
-Genel ve detaylar

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