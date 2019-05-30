HABER

Beşiktaş’ta çalışanlarını darp eden patron adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş.

Beşiktaş’ta 1’i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanları darp ettiği iddia edilen patron Şahin Ş. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına getirilen Şahin Ş. savcılık sorgulamasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şahin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Bahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktıBahçede yakılan ateş, komşunun evi ve 2 aracı yaktı
- Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın- Çekmeköy'de mobilya atölyesinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.