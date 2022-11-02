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Beşiktaş'ta yokuş çıkarken kayan otomobil bina duvarına çarptı

02.11.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta, yokuşu çıkarken kayan otomobil, bir binanın girişindeki dairenin duvarına çarptı.

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Abbasağa Mahallesi Tabakçı Hüseyin Sokak'ta ilerleyen 34 HV 8491 plakalı otomobil, sürücü Ö.K'nin yokuş çıkarken kontrolünü kaybetmesi üzerine kaydı.

Yokuş aşağı geri kayan otomobil bir binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle dairenin penceresinin demir korkulukları ve cam kırılırken, duvarın bir kısmı da yıkıldı. Bu sırada odada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından otomobil, bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciyle götürüldü.

Kaza sonucu bina ve araçta hasar oluştu.

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Otomobil beşiktaş kaza

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