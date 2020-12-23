Beslenmeye dikkat... Astrolog Merve Rençber’den 23 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 23 Aralık 2020 Çarşamba günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. 17 Aralık'ta kova burcuna geçen Satürn, 2023 yılına kadar kova burcunda kalacak ve tüm burçları etkilemeye devam edecek.
23 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 23 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün karmaşık veya zorlu bir durumu çözebilirsiniz. Mücadele etmek ve kararlı kalmak ile pes etmek ve geri çekilmek arasında kalabilirsiniz. Özgür iradenizle, kendi kararlarınızla hareket etme zamanı. Gerilim ve agresyona dikkat.
Bugün plan dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen olaylar olabilir. Hayatı ve koşulları yönetme eğilimini bırakma zamanı. Bazı ilişkilerle veya bazı kişilerle ilgili net bir karar verebilir, karşınızdakileri daha iyi tanıyabilirsiniz. Manipülasyonlara dikkat.
Bugün kuralları, engelleri veya zorlukları aşma adına destekleyici bir gün. Korkularınızın üzerine gitme, kendinizle veya karşınızdakilerle yüzleşme zamanı. Karanlık veya depresif duygulara kapılarak kişilere göre hareket etmeyin. İş ilişkilerinde, işle ilgili görevlerde zorlu bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Bugün ilişkilerle ilgili zor gelen bir kararı alabilir, zor gelen bir aksiyonu gerçekleştirebilirsiniz. Gerilim ve agresyona dikkat etmeli, dürtüsel davranarak sonrasında pişman olacağınız eylemlerle bulunmamalısınız. Size fayda getirmeyen ilişkileri sonlandırabilirsiniz.
Bugün size stres veren iş ve görevlerle ilgilenebilir, çaba harcayarak ve mücadele göstererek yük haline gelmiş konulardan kurtulabilirsiniz. Görev ve sorumluluklar, zorunluluklar gündeminizde olmaya devam ediyor. Yıkıcı enerjilerle hareket etmeye açık olabilirsiniz.
Bugün aşk ilişkilerinde gerilim ve mesafeleşme durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yorucu hale gelen ilişkiler, çözülemeyen problemler ilişkilerde bireyselliği arttırabilir. Takıntılarla hareket etmemeli, sorunlara takılı kalmamalısınız. Çocuklara karşı eleştirel olmaktan kaçınmalı.
Bugün ilişkiler ve ortaklıklarda gizli rekabet, söz geçirme veya haklılık savaşları gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bir süredir belirsiz olan ilişkiler gün içinde netleşme ve karara gidebilir. Planladığınız bir harcama veya satın alımı gerçekleştirebilirsiniz.
Bugün rutininizde değişiklikler yapabilir, sağlıksız beslenme şekillerden, zararlı alışkanlıklardan uzak kalmak adına harekete geçebilirsiniz. Günün etkileriyle size fayda getirmeyen uğraş ve çabaya son verebilir, hatalı yanlarınızı değiştirmek adına mücadele verebilirsiniz. İş ilişkilerinde sessiz gerilimlere dikkat.
Bugün yaşama dair hedef ve isteklerinize ulaşma arzusu, sahip olma gayesi artabilir, güçlenebilir. Bu sebeple elde edemediklerinize daha fazla takılabilir, bir süredir planladığınız hedefi gün içindeki mücadelenizle başarabilirsiniz. İlişkiler ve aşk hayatıyla bağlantılı bir seçim veya karar süreci olabilir.
Bugün agresyon ve gerilimi, öfke kontrol sorunlarına dikkat. Ev içinde sessiz gerilimler olabilir. Hareket halinde olmak ve enerjinizi atmak daha iyi hissettirecektir. İş veya özel hayatınızla bağlantılı bir konuda engellediğinizi hissedebilir, dış koşullar sebebiyle bazı mecburiyetler yaşayabilirsiniz.
Bugün konfor alanınızda kalma isteği ile koşullarınızı, sınırlarınızı aşma isteği arasında kalabilir; bir seçim yapabilirsiniz. Hedeflerinize veya geleceğinize dair zaman zaman kaygı enerjisi çalışabilir. Kadersel olaylar karşınıza gelebilir.
Bugün finansal konulara, ilişkilerden yana beklentilerinize odaklanabilirsiniz Karşınızdaki kişilere daha hassas yaklaşmalı, yaralayıcı tavırlardan uzak kalmaya gayret etmelisiniz. Düzen değişikliği, taşınma planı veya değişim isteği gündeme gelebilir.
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