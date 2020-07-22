Bestesinin içine Mors koduyla Hong Kong yanlısı mesaj yerleştiren müzik direktörüne Çin'de tepki

Çin'in en popüler cep telefonu oyunlarından birini üreten şirketin müzik direktörü, kişisel SoundCloud hesabından paylaştığı bir şarkının ardından gelen tepkiler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Olayın ardından şirketin popüler ritim oyunu Cytus II de Çin anakarasındaki uygulama dükkanından kaldırıldı.

Tayvanlı Rayark Games'in müzik direktörü ICE'ın (Wilson Lam) Mart ayında SoundCloud hesabından paylaştığı bir parçanın, Mors alfabesiyle Hong Kong'un bağımsızlığını savunan bir mesaj içerdiği ortaya çıktı.

Telegraph: 1344 7609 2575 adlı müzik parçasının içinde Mors koduyla "Hong Kong'a özgürlük, çağımızın devrimi" mesajı saklanmış olduğu belirtildi.

Çin'in Global Times gazetesindeki habere göre şarkıdaki gizli mesajı, Çinli internet kullanıcıları keşfetti. Ancak Çin anakarasında Soundcloud ve YouTube yasaklı, bu nedenle şarkıyı kimin ihbar ettiği net değil.

Cumartesi ortaya çıkan olayın ardından şarkı da SoundCloud'dan kaldırıldı.

ICE şirketteki görevinden istifa etti

Hong Kong doğumlu ICE kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada şarkının Rayark Games şirketiyle bağlantısının olmadığını, tamamen bireysel bir paylaşım olduğunu belirtti. ICE yine de tepkiler üzerine şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.